Північна Корея заявила про імітацію ядерного вибуху. Вона випробувала балістичну ракету й підводний безпілотник

Влада Північної Кореї стверджує, що 27 березня КНДР запустила балістичну ракету, випробування якої завершилося імітацією ядерного удару.

Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Там зазначили, що балістичну ракету оснастили бойовою частиною, яка імітує ядерну боєголовку, щоб вдарити по острову біля міста Кімчхек. Ракета вибухнула в повітрі на висоті близько 500 метрів над «ціллю».

Разом із цим Північна Корея випробувала підводний безпілотник «Хеїль-1», який теж може нести ядерний боєзаряд. Він нібито проплив 600 км у Японському морі за 41 годину 27 хвилин, після чого його боєголовка вибухнула біля «наміченої цілі».