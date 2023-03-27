НБУ: Минулого року підробок гривні поменшало втричі

За результатами 2022 року кількість підробок гривні знизилася більш ніж утричі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Минулого року на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкноти).

За інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах Європейського Союзу у 2022 році майже в шість разів вищий — приблизно 13 банкнот євро (за підсумками 2021 року — 12 банкнот).

Найчастіше у 2022 році підробляли гривні старого зразка, зокрема 92% підроблених банкнот припадала на:

500 гривень (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

200 гривень (45% та 26% відповідно);

100 гривень (8% та 2% відповідно).

Інші підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 гривень становили лише 8%. Через сучасну систему захисту на мільйон справжніх гривень нового зразка припадало лише 0,2 підроблених.

Серед фальшивої іноземної валюти переважали: долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти) і євро (8%). Найчастіше підробляли такі номінали:

50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);

50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

У Нацбанку нагадали, що у разі сумнівів щодо справжності банкнот люди можуть звертатися до банків, які передадуть сумнівні гроші НБУ на дослідження. Ці дослідження безкоштовні, клієнтам відшкодовують відповідну суму справжніми банкнотами. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику. Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості.

Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України про вилучення фальшивих грошей та передає їх для розслідування.