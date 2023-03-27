УПЦ МП порівняла заяву речника МЗС з російською пропагандою. Тим часом ченці вивозять ікони з Києво-Печерської лаври

Українська православна церква Московського патріархату назвала заяви речника МЗС Олега Ніколенка про звіт ООН «шаблонами у стилі російської пропаганди».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини назвала обшуки в храмах Московського патріархату «дискримінаційними». А Ніколенко наголосив, що свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку.

«Представник МЗС України [...] проявив відверте наклепницьке та дискримінаційне ставлення держави до мільйонів її громадян, які за релігійними переконаннями не бажають зрікатися Української Православної Церкви», — зазначили там.

Тим часом священники УПЦ МП починають збирати речі у Києво-Печерській лаврі. З 29 березня заповідник розриває договір оренди з Московським патріархатом. «Радіо Свобода» повідомляє, що з собою ченці забирають ікони. Деякі з них кажуть, що планують вивезти з території усе, крім мощей, бо вважають усе майно своєю власністю.