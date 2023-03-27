УПЦ МП порівняла заяву речника МЗС з російською пропагандою. Тим часом ченці вивозять ікони з Києво-Печерської лаври

Українська православна церква Московського патріархату назвала заяви речника МЗС Олега Ніколенка про звіт ООН «шаблонами у стилі російської пропаганди».
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини назвала обшуки в храмах Московського патріархату «дискримінаційними». А Ніколенко наголосив, що свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку.
«Представник МЗС України [...] проявив відверте наклепницьке та дискримінаційне ставлення держави до мільйонів її громадян, які за релігійними переконаннями не бажають зрікатися Української Православної Церкви», — зазначили там.
Тим часом священники УПЦ МП починають збирати речі у Києво-Печерській лаврі. З 29 березня заповідник розриває договір оренди з Московським патріархатом. «Радіо Свобода» повідомляє, що з собою ченці забирають ікони. Деякі з них кажуть, що планують вивезти з території усе, крім мощей, бо вважають усе майно своєю власністю.
- З листопада 2022 року Служба безпеки України провела низку обшуків у храмах та інших установах Московського патріархату. Під час обшуків вилучали проросійську літературу, прапори «новоросії», мільйони готівки, літературу, в якій заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, стверджують, що державу створено штучно.