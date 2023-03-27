ООН назвала обшуки в храмах УПЦ МП «дискримінаційними». Україна попросила не плутати свободу із підривом нацбезпеки

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини назвала обшуки в храмах Московського патріархату «дискримінаційними». Україна ж заявила, що свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку.

Позицію України 27 березня оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Також він закликав ООН утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах.

Що за звіт?

24 березня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про ситуацію з правами людини в Україні, який охоплює період з 1 серпня 2022 року до 31 січня 2023-го.

За звітний період ООН зафіксувала, крім обшуків в УПЦ МП, загалом 5 987 жертв серед цивільного населення, зокрема 1 605 загиблих і 4 382 поранених. Також місія задокументувала вбивство 21 мирного жителя російськими озброєними військовими та викрадення пʼяти хлопчиків віком від 14 до 17 років російськими збройними силами (усі діти зазнавали тортур та інших видів жорстокого поводження, а в одному випадку дитину депортували до Білорусі). Також ООН зафіксувала 133 випадки сексуального насильства. Також у звіті є інформація про «страти» російських полонених.

На території України місія задокументувала 91 випадок насильницьких зникнень і довільних затримань (79 чоловіків, 12 жінок) — ідеться про підозрюваних у співпраці чи інших формах допомоги російським збройним силам. Деяка затримані розповіли представникам ООН, що їх били під час арешту або після переведення в ізолятори.