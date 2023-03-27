Президент відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.

«Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими», — зазначив він.

Зеленський подякував воїнам за захист України зі словами «ми обовʼязково переможемо» та вручив військовослужбовцям нагороди.

Крім того, як повідомляє пресслужба президента, Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Запорізької області. А ще відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування українські військовослужбовці.