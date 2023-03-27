Der Spiegel: Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6

Німеччина передала Україні усі обіцяні 18 танків Leopard 2A6.
Про це пише Der Spiegel з посиланням на свої джерела.
Стверджується, що танки нещодавно були передані на українському кордоні разом із «великим пакетом озброєння та запасних частин». Протягом останніх двох місяців Бундесвер за прискореною програмою навчав українських танкістів і техніків. Скоріше за все, вони прибули до України разом із танками.
Крім Leopard 2, Німеччина також передала близько 40 обіцяних бойових машин піхоти Marder.
- Раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у березні Україна отримає 21 танк Leopard 2. Вісім танків відправлять із Німеччини, ще три — з Португалії.
- 27 березня стало відомо, що з Британії повертаються українські танкісти, які проходили навчання на Challenger 2. Усього Британія передає Україні 14 таких танків. Британське Міноборони з цієї нагоди опублікувало документальний фільм про підготовку українських танкістів.