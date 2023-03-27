Директор МАГАТЕ приїхав у Запоріжжя і зустрівся з Володимиром Зеленським на ДніпроГЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав у Запоріжжя і зустрівся з Володимиром Зеленським на ДніпроГЕС.

«Дніпровська ГЕС є невіддільною частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені нещодавню шкоду, завдану греблі», — написав він.

Також Гроссі вдруге відвідає Запорізьку атомну електростанцію, яка опинилася під російською окупацією. Його супроводжуватиме група експертів організації.