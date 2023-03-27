Залужний нагородив військового, який відбив атаку біля Сватового (і зняв бій на камеру)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний нагородив Золотим Хрестом солдата Руслана Зубарєва на псевдо «Хижак».

21-річний Зубарєв воює в складі 92 окремої механізованої бригади імені Івана Сірка. Залужний також вручив військовому нагородну зброю.

Чим відомий Руслан Зубарєв?

У лютому він разом із напарником відбив атаку росіян на позицію в районі Сватового, знявши бій на камеру — ось відео. Тоді він знищив БМП і щонайменше чотирьох окупантів.

У своєму телеграм-каналі він розповів, як це було: «День був максимально звичайним, нічого не віщувало нічого. Ми з напарником заступили на пост, відстояли півтори години, залишалося буквально пів години, щоб змінитися і піти відпочивати, але ми почули гул БМП-2. Подумавши, що це десь далеко, я особисто все ж таки вирішив приготувати протитанкові засоби, через буквально секунд 10 до нас вийшли по рації і спробували попередити, що в наш бік рухається та сама БМП-2. Ми до ладу не зрозуміли, що нам сказали по рації, адже росіяни використовували засоби для глушення звʼязку. Коли нам повторили повідомлення по рації, що до нас рухається техніка, вона вже була за 5 метрів, і почалося те, що ви всі бачили на відео. Зрештою ми відбили атаку, ті, хто зміг вижити, втекли, ну а всі інші так і лежать».