Мільярдер Джек Ма повернувся до Китаю

Засновник і голова ради директорів китайського конгломерату Alibaba Group Джек Ма повернувся до материкового Китаю. Можливо, таким чином Пекін намагається відновити довіру підприємців після багаторічного придушення сектору.

Про це пише Financial Times.

Джек Ма поїхав до свого рідного міста Ханчжоу, де розташована штаб-квартира Alibaba. Він відвідав школу Юнгу, яку фінансує Alibaba, де навчаються переважно діти співробітників Alibaba.

Школа 27 березня опублікувала статтю у своєму обліковому записі в WeChat, в якій процитувала слова Ма про виклики, які штучний інтелект ставить перед освітою. Мільярдер обговорив необхідність освітньої реформи, якщо діти конкуруватимуть зі штучним інтелектом у майбутньому.

Пекін сподівається, що розголос про поїздку Ма до материкового Китаю може зміцнити довіру підприємців — після закінчення жорсткого репресивного регулювання та коронавірусних обмежень. Нещодавно в Китаї затримали засновника фінансової установи China Renaissance Бао Фаня, що знову спричинило занепокоєння в діловому світі.

The Financial Times пише, що Ма повертається до материкового Китаю, оскільки майбутнє фінтех-гіганта Ant Financial залишається незрозумілим. У січні мільярдер відмовився від контролю над Ant Group, значно скоротивши свою частку в компанії.

Джек Ма зник з публічного простору восени 2020 року — після критики на адресу китайського уряду. Той згодом заблокував продаж акцій його компанії. Після цього Ма кілька разів зʼявлявся на публіці — китайські ЗМІ опублікували відео, в якому він звертається до вчителів із сільських регіонів (бізнесмен раніше був вчителем англійської мови). Водночас його компанії стали обʼєктами широкомасштабних репресій з різних питань — від монополістичної поведінки до прав споживачів. Тривалий час він жив у Токіо та Гонконгу, а також його бачили в Таїланді.