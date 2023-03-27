The Insider: Колишній «беркутівець» Валерій Астахов причетний до знущань над українськими дітьми, яких вивозили до Криму

Колишній співробітник «Беркуту» Валерій Астахов виявився людиною, яка застосовувала насильство та залякувала українських дітей, яких депортували до російських таборів в окупованому Криму.

Його особистість встановило видання The Insider.

Журналіст Тетяна Попова показала фотографії Астахова хлопчику, який розповів The Insider про побиття українських дітей у таборі, він упізнав його.

Діти після повернення розповідали, що їх били, їм погрожували та тримали в підвалі. Як розповів Віталій, дівчинку з Херсону вдарили залізним ціпком з такою силою, що у неї на спині залишився «синяк смужкою». У таборі «Дружба» в Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував цей ціпок і погрожував, що за підтримку України битиме. «Він казав: «Закрию в підвалі, там сидітимете, підпорядковуватиметеся мені», — розповів 16-річний Віталій про Астахова.

У 2014 році російське видання «КомерсантЪ» писало, що Валерій Астахов уже вивозив дітей зі Словʼянська до Ростовської області. Тоді вивезли 38 людей, у тому числі 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років, їх супроводжував Астахов.

Валерій Астахов служив у МВС України, але після анексії Криму взяв громадянство росії і перейшов на службу до МВС рф у Євпаторії.