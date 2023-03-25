Героя голлівудського фільму «Готель «Руанда» Пола Русесабаджіну звільнили із вʼязниці

Пола Русесабаджіну, який отримав всесвітню популярність, ставши прототипом для головного героя голлівудського фільму «Готель «Руанда», вийшов із в’язниці. В Руанді він пробув за ґратами за звинуваченнями в тероризмі понад 900 днів.

Про це пише AFP.

Представник уряду заявив, що 68-річному Русесабаджіні пом’якшили вирок, як і 19 засудженим разом із ним, за указом президента Поля Кагаме. На початку місяця лідер Руанди провів переговори в Катарі з представниками США, що і вплинуло на помилування Русесабаджіни.

«Це результат загального бажання перезавантажити відносини між США та Руандою», — заявив прессекретар Кагаме Стефані Ньомбайре.

Тепер Русесабаджіна вирушає до США. Його звільнення вже привітав президент Джо Байден.