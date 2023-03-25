Героя голлівудського фільму «Готель «Руанда» Пола Русесабаджіну звільнили із вʼязниці

Пола Русесабаджіну, який отримав всесвітню популярність, ставши прототипом для головного героя голлівудського фільму «Готель «Руанда», вийшов із в’язниці. В Руанді він пробув за ґратами за звинуваченнями в тероризмі понад 900 днів.
Про це пише AFP.
Представник уряду заявив, що 68-річному Русесабаджіні пом’якшили вирок, як і 19 засудженим разом із ним, за указом президента Поля Кагаме. На початку місяця лідер Руанди провів переговори в Катарі з представниками США, що і вплинуло на помилування Русесабаджіни.
«Це результат загального бажання перезавантажити відносини між США та Руандою», — заявив прессекретар Кагаме Стефані Ньомбайре.
Тепер Русесабаджіна вирушає до США. Його звільнення вже привітав президент Джо Байден.
- Русесабаджіна отримав світову відомість після виходу в 2004 році фільму «Готель «Руанда». Він став прототипом головного героя — менеджера готелю в руандійській столиці Кігалі, який врятував понад тисячу біженців народностей тутсі й хуту від взаємного знищення. Фільм тричі номінувався на «Оскар», в тому числі за найкращий сценарій.
- У 2008 році вийшла книга «Готель «Руанда», або Геноцид тутсі, як його видно з Голлівуду». Одним зі співавторів став Альфред Ндахіро, радник президента Кагаме. У книзі дії Русесабаджіни були представлені зовсім не героїчними.
- Русесабаджіна довгий час жив у Бельгії і був заарештований у серпні 2020 року, ймовірно, за участю іноземних спецслужб. На судових слуханнях один зі свідків зізнався в тому, що хитрістю заманив Русесабаджіну на літак, який нібито прямував до сусідньої Бурунді.
- У 2021 році суд Руанди визнав винним Русесабаджіну в підтримці та фінансуванні групи повстанців, які влаштували теракти в районі Ньяругуру в червні 2018 році і в районі Ньямагабе в грудні 2018 року. Русесабаджіні дали 25 років увʼязнення. Також йому закидали участь у підпалі, викраденні та вбивстві. На Заході Руанду за це дуже критикували. Сам Русесабаджіна всі звинувачення відкидав і казав, що це особиста помста Кагаме. Він активно критикував президента і жорстко висловився про нього в автобіографічній книзі «Звичайна людина».