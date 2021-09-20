Герой голлівудського фільму «Готель Руанда» Русесабаджіна визнаний винним у тероризмі

Суд Руанди визнав винним у тероризмі Пола Русесабаджіну, який отримав всесвітню популярність, ставши прототипом для головного героя голлівудського фільму «Готель Руанда».
Про це повідомляють ВВС і Reuters.
Русесабаджіна визнаний винним у підтримці і фінансуванні групи повстанців, які здійснювали теракти проти мирних жителів в районі Ньяругуру в червні 2018 році і в районі Ньямагабе в грудні 2018 року. Також йому закидали участь у підпалі, викраденні та вбивстві.
Русесабаджіна довгий час жив у Бельгії і був заарештований в серпні 2020 року, ймовірно, за участю іноземних спецслужб. На судових слуханнях один зі свідків зізнався в тому, що хитрістю заманив Русесабаджіну на літак, який нібито прямував до сусідньої Бурунді.
Сам Русесабаджіна відмовився визнавати себе винним і називає це помстою за критику президента Поля Кагаме. Про руандійського президента Русесабаджіна жорстко висловився в автобіографічній книзі «Звичайна людина».
- Русесабаджіна отримав світову відомість після виходу в 2004 році фільму «Готель «Руанда». Він став прототипом головного героя — менеджера готелю в руандійській столиці Кігалі, який врятував понад тисячу біженців народностей тутсі і хуту від взаємного знищення. Фільм тричі номінувався на «Оскар», в тому числі за кращий сценарій.
- У 2008 році вийшла книга «Готель Руанда, або Геноцид тутсі, як його видно з Голлівуду». Одним зі співавторів став Альфред Ндахіро, радник президента Кагаме. У книзі дії Русесабаджіни були представлені зовсім не героїчними.