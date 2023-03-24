Між Землею та Місяцем пролетить астероїд, здатний знищити місто

Астероїд, здатний знищити місто, безпечно пролетить між Землею та Місяцем 25—26 березня. Він називається 2023 DZ2.

Про це пише The Guardian.

В американському космічному агентстві NASA кажуть, що такий великий астероїд рідко наближається так близько до Землі. Це трапляється лише раз на десятиліття.

Астероїд під назвою 2023 DZ2 виявили лише місяць тому. Він пройде приблизно за 515 тисяч кілометрів від Місяця і за кілька годин пролетить повз Землю зі швидкістю приблизно 28 тисяч км/год. За оцінками вчених, його розмір — від 40 до 90 метрів у діаметрі. Майбутня подія — унікальний шанс дізнатися про цей астероїд ще більше.

Цей космічний камінь жодним чином не загрожує Землі. Раніше астрономи мали невелику ймовірність того, що астероїд може зачепити Землю, але згодом науковці виключили таку можливість.