Над Ла-Маншем вибухнув метеорит. Його виявили за 7 годин до зіткнення

Сьогодні вранці (о 5:00 за Києвом) над Ла-Маншем згорів малий метеорит, створивши ефект «вогняної кулі». Його спалах побачили не тільки у Франції, а й у Британії, Бельгії та Нідерландах. Міжнародна метеорна організація встановила, що метеорит вибухнув приблизно за 4 км від французького міста Гавр.

ВВС пише, що вибух метрового небесного тіла стався о 5:00 за кілька кілометрів від французького узбережжя, створивши вогняну кулю, яка розпалася на дрібні шматочки і впала в море.

Що цікаво, метеорит виявили за сім годин до вибуху. Угорський астроном Крістіан Сарнецький вперше сфотографував астероїд у неділю ввечері о 22:18 за київським часом, коли він був менш ніж за 233 тисячі км від Землі та всередині орбіти Місяця.

Метеороїд отримав назву Sar2667. Це стало сьомим випадком в історії, коли вибух астероїда при вході в атмосферу Землі був спрогнозований. Як повідомило Європейське космічне агентство, це стало ознакою швидкого розвитку глобальних можливостей виявлення астероїдів.