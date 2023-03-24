Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов створив на півострові власну «ПВК Конвой»

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив на півострові власну «ПВК Конвой».

Про пише російське видання «Важные истории».

Нині найманці Аксьонова стоять на позиціях у Херсонській області. Керує ними Костянтин Пікалов із позивним «Мазай» — права рука засновника «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина і куратор «вагнерівців» в Африці. Один із колишніх учасників «Конвою» розповів, що його члени укладають два контракти — один з організацією, а другий — із російським Міноборони.

За словами колишнього найманця, він отримував приблизно 200 тисяч рублів на місяць, командування — 300 тисяч. Тим, хто прослужить у ПВК Аксьонова рік, обіцяли землю у Криму чи Абхазії.

Із чатів, де спілкуються найманці, журналісти дізналися, що тренувальний полігон «Конвою» розташований в селі Перевальне.

У телеграм-каналі «Конвою» публікують фото та відео з фронту, роздуми про «сильну православну росію» та «українських сатаністів», а також конспіративні теорії про те, як Рокфеллери викупили систему водопостачання в Україні й тепер «за допомогою спеціального хімічного складу паралізують ті ділянки мозку, що відповідають за ідентифікацію людини».