Естонія вислала ще одного російського дипломата

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило дипломата посольства рф персоною нон грата і вимагає від нього залишити країну протягом пʼяти днів.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

За словами голови МЗС Урмаса Рейнсалу, депортують Олександра Савінова, який працював консулом у російському посольстві.

За даними МЗС, російський дипломат активно займався підривом безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенням пропаганди, яка виправдовує війну росії, і розколом естонського суспільства. Тепер він повинен залишити країну не пізніше 29 березня.