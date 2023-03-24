Чотири країни Європи домовилися про обʼєднання та спільне використання Військово-повітряних сил

Фінляндія, Данія, Швеція та Норвегія домовилися про спільне використання своїх Військово-повітряних сил. Загальний повітряний флот чотирьох країн налічуватиме 250 сучасних літаків

Про це пише Aftenposten.

Домовленість підписали очільники ВПС чотирьох країн. Вона передбачає спільну підготовку, логістику та планування операцій.

Загальна кількість літаків у цих чотирьох країн буде співставна з повітряним флотом Франції або Великої Британії. На думку експертів, Військово-повітряні сили такого масштабу будуть мати дуже сильний стримувальний ефект росії в Скандинавії.

Фінляндія має на озброєнні 55 літаків F-18, Швеція — понад 70 літаків Gripen власного виробництва, Норвегія — 27 cучасних літаків F-35, а Данія — 33 літаки F-16. Крім цього, країни мають велику кількість різних транспортних, розвідувальних та учбових літаків, а також різних гелікоптерів.