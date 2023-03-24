Україна віддала росії всіх важкопоранених окупантів без жодних умов

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала росії всіх важкопоранених окупантів. Це відбулося згідно з Женевськими конвенціями та без жодних умов.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що Україна передала рф усіх тих важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

«Дотримуючись міжнародних зобовʼязань, на виконання статей 109—114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право», — зазначили там.

Водночас Україна наголосила, що росія продовжує нехтувати міжнародними нормами і досі утримує в заручниках тисячі українців, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей, жінок, пенсіонерів, а також політичних вʼязнів, яких затримали ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це, росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком із рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі», — розповіли в штабі.