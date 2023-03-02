ГУР Міноборони: З початку вторгнення спецштаб провів 38 обмінів та звільнив із російського полону 1 863 українців

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що за весь час роботи спеціального Координаційного штабу провели 38 обмінів полоненими з росією. Під час них вдалося визволити з полону 1 863 українців.

Про це пише пресслужба штабу у своєму Telegram-каналі.

Серед звільнених людей було 1 756 військових та 135 цивільних.

Також штаб повернув 1 409 тіл загиблих військових.

Крім цього, там займаються комунікацією з родинами полонених військових. У середньому за добу там допомагають 419 родинам.