Російські війська обстріляли місто Білопілля на Сумщині. Є загиблі

Унаслідок масованого обстрілу російськими військами Сумщини загинули дві людини, ще девʼять поранені.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Вночі росіяни здійснили масований обстріл із різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищних громад.

У Білопільській громаді було 80 «прильотів» з РСЗВ «Град» та 20 зі ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілу Білопілля загинули дві людини, поранено девʼять. Зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й гуртожиток.

У Нацполіції уточнили, що один із загиблих під час нічного масованого обстрілу Білопілля — 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад.

У Ворожбянській громаді обстріл з РСЗВ пошкодив житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано одну людину.

По Річківській громаді (село Вири) завдано авіаційного удару та удару БпЛА. Пошкоджені дитсадок, адміністративна будівля. Зруйнована школа. По селу Річки відкривали артилерійський вогонь — пошкоджені приватні будинки, адміністративна будівля та гімназія.

У Миколаївській селищній громаді завдали авіаудару по агрофірмі. Пошкоджені виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Також уночі був обстріл Новослобідської громади. Жертв немає.