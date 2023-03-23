Польща приєдналася до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України

Польща приєдналася до угоди Європейського Союзу про спільні закупівлі боєприпасів для України, заявив віцепремʼєр-міністр — міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Польща від самого початку прагнула започаткувати таку ініціативу. Це велика підтримка для наших східних сусідів і можливість для польської оборонної промисловості», — зазначив він.