Польща приєдналася до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України

Польща приєдналася до угоди Європейського Союзу про спільні закупівлі боєприпасів для України, заявив віцепремʼєр-міністр — міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
«Польща від самого початку прагнула започаткувати таку ініціативу. Це велика підтримка для наших східних сусідів і можливість для польської оборонної промисловості», — зазначив він.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три підходи: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності.
- Разом із Польщею угоду підписали ще 19 країн: Іспанія, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.