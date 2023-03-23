Уряд Нової Зеландії допомагатиме підліткам пережити розрив стосунків. На це витратять $4 мільйони

Нова Зеландія запускає урядову кампанію, яка допоможе підліткам пережити розрив із коханими та мінімізувати негативні наслідки нещасливих стосунків.

Про це пише CNN.

Кампанія має назву «Любіть краще». Міністерство соціального розвитку Нової Зеландії витратить на неї $4 мільйони протягом трьох років. Зокрема, службу довіри перетворять на ширшу лінію підтримки для молоді — вона зможе працювати телефоном, текстово та за допомогою електронної пошти.

Дослідження, проведене на замовлення уряду минулого року, показало, що майже 80% новозеландців віком від 16 до 24 років уже перебували у стосунках, у 87% з них було болісне розлучення.

«Понад 1 200 молодих ківі сказали нам, що їм потрібна підтримка, щоб впоратися з раннім досвідом любові та болю, і назвали розлучення спільним викликом», — заявила заступниця міністра соціального розвитку та зайнятості Пріянка Радхакрішнан.

Кампанія «Любіть краще» є частиною ширшої національної стратегії уряду Нової Зеландії, направлену на ліквідацію домашнього та сексуального насильства.