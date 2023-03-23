Генштаб заявляв, що росіяни залишили місто Нова Каховка Херсонської області — але помилився

Усі підрозділи російської армії, які дислокувалися в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто.

Про це ідеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 23 березня.

Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення — окупанти «конфісковували» у цивільних у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, одяг і мобільні телефони.

Оновлення 19:55. У Генеральному штабі уточнили, що окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформацію про начебто їх відхід опублікували через некоректне використання даних.