Міноборони Франції спростувало інформацію про навчання військових ЗСУ на винищувачах Mirage

Міністерство оборони Франції заперечило інформацію про навчання 30 українських пілотів на винищувачах Mirage 2000. Там наголошують, що тренування стосуються лише користування системами ППО та катапультування на ворожій місцевості.

Про це заявив представник Міноборони Франції Ян Гравет, передає Le Monde.

«Ми навчаємо українські екіпажі у Франції особливостей поводження з ППО та виживання у випадку, якщо їхній літальний апарат буде збитий», — стверджує Ян Гравет.

Напередодні Le Figaro з посиланням на джерела повідомило, що Франція вже понад півтора місяця навчає майже тридцять українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що інформація про навчання українських льотчиків у Франції не відповідає дійсності.