ЄСПЛ ухвалив рішення на користь українки, яку звинуватили у неправдивих свідченнях про ДТП з сином депутата

Європейський суд з прав людини став на сторону жінки, яку несправедливо засудили в Україні за начебто неправдиві свідчення про ДТП 2008 року. До цієї справи причетний син ексдепутата Партії регіонів Василя Берташа.

У справі «Удовиченко проти України» суд вирішив, що мало місце порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини щодо свободи вираження поглядів. Згідно з рішенням ЄСПЛ, Україна має відшкодувати заявниці €14 300 матеріальної та моральної шкоди, а також сплатити €3 450 судових витрат.