Чехія продовжила заборону на видачу віз росіянам та білорусам до березня 2024 року. Обмеження розширили

Чеський уряд продовжив заборону на видачу віз росіянам і білорусам до кінця березня 2024 року, а також розширив обмеження на громадян рф і Білорусі, які мають ще одне громадянство.
Про це повідомляє ČTK.
Уряд схвалив пропозицію чеського Міністерства закордонних справ. Також росіянам і білорусам не видаватимуть дозволи на постійне проживання.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Чехія припинила видавати візи російським громадянам, а потім і білоруським, за винятком деяких гуманітарних випадків. На подібні кроки пішли майже всі країни ЄС, включно з Норвегією.
- У вересні 2022 року Рада Європейського Союзу затвердила призупинення спрощеного візового режиму з росією, який діяв із 2007 року, а низка країн ЄС закрила вʼїзд для громадян росії, які мають шенгенські візи, видані третіми країнами.