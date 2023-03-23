У Чехії вичерпуються можливості для військової допомоги Україні — залишились боєприпаси

Чехія від початку російського вторгнення допомагала Україні з поставками озброєнь, але наразі її варіанти для подальшої допомоги майже вичерпані, вважає новообраний президент Петр Павел.

В інтервʼю Süddeutsche Zeitung він сказав, що вбачає ще можливості надання підтримки у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

Однак з таким виробництвом може виникнути проблема через брак робочих рук і нинішній низький рівень безробіття.

«Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України», — сказав він.

Також Петер наголосив, що цей рік є вирішальним для розвитку війни, оскільки у 2024 році країни Заходу, імовірно, зменшать обороти своєї підтримки.