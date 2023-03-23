ЗСУ за добу відбили 83 ворожі атаки та ліквідували 660 росіян

Російські окупанти намагаються перерізати дороги поблизу Бахмуту і продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках, на інших — обороняються. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 83 ворожі атаки на східній ділянці фронту та ліквідували 660 росіян.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу.

У напрямку Лиману та Купʼянська росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, безуспішно атакували в районі Макіївки, Білогорівки та Верхньокамʼянського.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє наступ, втрачаючи значну кількість піхоти, озброєння й техніки. Сили оборони відбили численні атаки в районах Бахмуту, Богданівки (на північ від міста) та Предтечиного (на південний захід від міста).

У районі Донецька окупанти намагалися штурмувати Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївку, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Першотравневе, Марʼїнку та Побєду.

Українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу рф, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки. Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, три зосередження піхоти, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.