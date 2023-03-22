Іспанія приєдналася до угоди ЄС про мільйон боєприпасів для України

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала угоду про спільне придбання державами-членами Європейського Союзу боєприпасів, щоб поповнити свої запаси та продовжити підтримувати Україну.
Про це повідомляє іспанська радіостанція Cadena COPE.
«Уперше використовується механізм спільної закупівлі Євросоюзом озброєння, що дозволить зменшити витрати й уникнути ризиків затримок через непередбачену зміну попиту», — додало іспанське Міноборони.
Разом з Іспанією до цієї угоди приєдналися 18 країн ЄС і Норвегія (ось список). За угодою країни інвестують €2 мільярди, щоб поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом року.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три підходи: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності.