The Weeknd став найпопулярнішим виконавцем за версією Книги рекордів Гіннеса

Співак The Weeknd отримав відзнаку Книги рекордів Гіннеса як найпопулярніший виконавець.
Про це повідомляє Billboard.
Зараз Ейбел Тесфає, який виступає під псевдонімом The Weeknd, є першим і єдиним виконавцем в історії Spotify, якого щомісяця слухають 100 мільйонів користувачів.
Кількість його підписників продовжує зростати. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала у The Weeknd 111,4 мільйона слухачів. Від нього трішки відстає Майлі Сайрус — у неї 82,4 мільйона слухачів щомісяця, Шакіра (81,6 млн), Аріана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свіфт (80,2 млн), Ріанна (78,5 млн) і Ед Ширан (77,5 млн).
- У 2021 році канадський університет Раєрсона розробив предмет, присвячений творчості музичних виконавців Дрейка та The Weeknd, які народилися в Торонто. Предмет має назву «Деконструкція Дрейка та The Weeknd».