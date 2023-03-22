Парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО

Шведський парламент схвалив вступ країни до НАТО. За проголосували 269 депутатів, проти — 37 (члени Лівої партії та Партії охорони навколишнього середовища). Ще 44 члени парламенту були відсутні.
Про це парламент повідомив 22 березня.
Подання заявки на членство до НАТО потребує змін у двох законах: про оперативну військову підтримку та про імунітет і привілеї у певних випадках. Мета законодавчих поправок полягає в тому, щоб частково полегшити Швеції запит підтримки в НАТО у вигляді збройних сил, а також частково надати НАТО, національним представникам і міжнародному персоналу імунітети та привілеї, які потрібні відповідно до угоди про приєднання до НАТО.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Наразі серед усіх членів Альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв «незабаром» позитивне рішення парламенту з цього питання. Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- У березні 2023 року Туреччина погодилася схвалити вступ Фінляндії до НАТО. Також за це проголосує і парламент Угорщини. Зі Швецією дискусії продовжаться. Туреччина й Угорщина — єдині країни, які досі не ратифікували вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.