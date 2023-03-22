Парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО

Шведський парламент схвалив вступ країни до НАТО. За проголосували 269 депутатів, проти — 37 (члени Лівої партії та Партії охорони навколишнього середовища). Ще 44 члени парламенту були відсутні.

Про це парламент повідомив 22 березня.

Подання заявки на членство до НАТО потребує змін у двох законах: про оперативну військову підтримку та про імунітет і привілеї у певних випадках. Мета законодавчих поправок полягає в тому, щоб частково полегшити Швеції запит підтримки в НАТО у вигляді збройних сил, а також частково надати НАТО, національним представникам і міжнародному персоналу імунітети та привілеї, які потрібні відповідно до угоди про приєднання до НАТО.