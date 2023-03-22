ГУР: Росія змінила тактику ракетних обстрілів

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, як росіяни змінюють цілі ракетних ударів.

За його словами, українська енергетика залишиться мішенню для окупантів, але основною ціллю можуть стати військові обʼєкти, місця скупчення українських військ і логістика.

«Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Влучили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі, ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що перебуває в пунктах дислокації», — зазначив Скібіцький.

На його думку, росіяни битимуть по тих обʼєктах, які необхідні Україні для успішного ведення бойових дій,— це нафтопереробні та підприємства оборонно-промислового комплексу тощо. Мішенями окупантів також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.