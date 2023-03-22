Японські науковці знайшли компонент РНК на поверхні астероїда

Дослідники знайшли на поверхні астероїда урацил, який входить до складу рибонуклеїнової кислоти (РНК), і нікотинову кислоту, тобто вітамін В3, що бере участь у метаболізмі.

Про це пише CNN.

Науковці продовжують досліджувати зразки з поверхні навколоземного астероїда Рюгу, які зібрав японський зонд Hayabusa-2. Там уже знаходили воду та різноманітні органічні речовини, зокрема всі основні амінокислоти. Проте складові РНК там виявили вперше. Раніше їх знаходили в метеоритах, які впали на Землю.

«Нуклеотиди та вітаміни й раніше виявляли в деяких метеоритах, але завжди залишалося питання, чи це не повʼязане із забрудненням каменів на Землі. Але оскільки Hayabusa-2 доставив зразки в герметичних капсулах, цей фактор можна виключити», — розповіли науковці.

Це відкриття підтверджує гіпотезу, що ключові «елементи життя» потрапили на Землю з космосу — імовірно, їх занесли астероїди та інші небесні обʼєкти.