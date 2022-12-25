Науковці знайшли два нові мінерали в метеориті, що впав у Сомалі два роки тому

Науковці виявили два нові мінерали в метеориті вагою 16,5 тонни, який знайшли в Сомалі у 2020 році.

Про це пише CNN.

Куратор колекції метеоритів університету Альберти Кріс Герд отримав зразки космічної породи, щоб класифікувати її.

Він помітив, що деякі частини зразка не можна ідентифікувати під мікроскопом. Вчений звернувся по допомогу до керівника лабораторії електронного мікрозонду університету Ендрю Локока, який мав досвід опису нових мінералів. Локок визначив, що космічний камінь містить принаймні два нові мінерали.

Duke University

Одну з нових порід назвали елаліїт. Це імʼя походить від назви метеорита «Ель-Алі», який знайшли поблизу однойменного міста в центральній частині Сомалі.

Другий назвали елькінстантонітом на честь віцепрезидента Міжпланетної ініціативи Університету штату Арізона Лінді Елкінс-Тантон.

Елкінс-Тантон також є професором-регентом у Школі дослідження Землі та космосу цього університету та головним дослідником майбутньої місії NASA Psyche — подорожі до астероїда, який обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером.

Науковці встановили, що обидва нові мінерали є фосфатами заліза. Дослідники досі аналізують їх, щоб з’ясувати, як саме утворився космічний камінь.