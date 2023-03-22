ЄСПЛ призначив дату слухання справи України проти рф щодо окупації Криму

Європейський суд з прав людини призначив дату слухання справи України проти росії, яка стосується порушення прав людини в окупованому Криму. Раніше суд визнав прийнятність цієї справи.
Про це йдеться в повідомленні суду на сторінці в Twitter.
Справа стосується позову України про те, що російська окупаційна влада систематично порушувала права людини в Криму з лютого 2014 року.
«Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного здійснення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятностей [скарг] та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року», — повідомили у ЄСПЛ.
На цьому засіданні суд розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також розгляне питання прийнятності та суті справи політичних вʼязнів та скарги засуджених.
- У січні 2021 року Європейський суд з прав людини прийняв справу України проти росії щодо окупації Криму та перейшов до розгляду по суті. Також ЄСПЛ підтвердив, що росія мала «загальний ефективний контроль» над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого референдуму. Україна заявляла про контроль півострова з 27 лютого — з моменту появи «зелених чоловічків», а росія заявляла, що почала контролювати півострів з 18 березня 2014 року, коли путін підписав закон про Крим як частину росії.