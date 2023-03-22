США підтримують Україну в питанні оборони Бахмуту

США підтримують Україну в питаннях оборони Бахмуту й допомагатимуть Києву, хоч де би було вирішено воювати, заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще «хоробро воюють» у східному місті, і бої на цій території є «дуже жорстокими».

«Сьогодні 21 березня, а Бахмут усе ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві — і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, хоч де б він вирішив воювати», — зазначив Кірбі.