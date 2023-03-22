США підтримують Україну в питанні оборони Бахмуту

США підтримують Україну в питаннях оборони Бахмуту й допомагатимуть Києву, хоч де би було вирішено воювати, заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще «хоробро воюють» у східному місті, і бої на цій території є «дуже жорстокими».
«Сьогодні 21 березня, а Бахмут усе ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві — і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, хоч де б він вирішив воювати», — зазначив Кірбі.
- Оборона Бахмуту фактично триває з липня 2022 року, а останні два місяці там точаться запеклі бої. На взятті цього міста окупанти зосередили свої основні сили, проте ЗСУ відважно тримають місто-фортецю. Російські пропагандисти кілька разів навіть оголошували, що місто вже взяте росіянами, але це не так. Раніше ЗМІ писали, що між Києвом та Білим домом є розбіжності у питанні доцільності тривалої оборони Бахмуту.