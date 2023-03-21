Рада хоче дозволити військовим безкоштовно здавати статеві клітини — аби вони могли мати дітей після поранень

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 8011 — він пропонує на державному рівні закріпити право на забір статевих клітин та подальше їх використання військовими, якщо вони через поранення втратили репродуктивну функцію.

Зараз законодавство України не передбачає можливості безоплатного забору та зберігання статевих клітин. Мета законопроєкту — на період воєнного стану забезпечити державним коштом можливість біологічного батьківства або материнства для військових і поліцейських, якщо вони отримали поранення, які впливають на репродуктивні функції.