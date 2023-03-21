Рада хоче дозволити військовим безкоштовно здавати статеві клітини — аби вони могли мати дітей після поранень

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 8011 — він пропонує на державному рівні закріпити право на забір статевих клітин та подальше їх використання військовими, якщо вони через поранення втратили репродуктивну функцію.
Зараз законодавство України не передбачає можливості безоплатного забору та зберігання статевих клітин. Мета законопроєкту — на період воєнного стану забезпечити державним коштом можливість біологічного батьківства або материнства для військових і поліцейських, якщо вони отримали поранення, які впливають на репродуктивні функції.
Собівартість забору статевих клітин становить близько 450 гривень для чоловіків і 1 425 гривень для жінок. Необхідні медичні обстеження перед забором клітин можна робити під час проходження загальної військово-лікарської комісії.
Гроші на це планують брати не з державного бюджету, а через перерозподіл грошей для медичного обслуговування населення — їх вдалося зекономіти через масовий виїзд людей за кордон.
Законопроєкт не передбачає фінансування посмертного батьківства або материнства. Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військового має визначити уряд — з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.