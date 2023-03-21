Шотландець проплив між островами Нової Зеландії та встановив новий світовий рекорд

Шотландський плавець Енді Дональдсон перетнув протоку Кука між островами Нової Зеландії за 4 години 33 хвилини та встановив новий світовий рекорд.

Про це пише BBC.

У водах між Південним та Північним островами Нової Зеландії чимало акул, також там сильні припливи. 31-річний спортсмен долав 23-кілометровий маршрут вночі. За словами Дональдсона, температура води становила лише +14 °С. Плавець перевершив попередній рекорд на чотири хвилини.

ANDY DONALDSON

У серпні 2022 року Дональдсон переплив Ла-Манш за вісім годин і побив британський рекорд 25-річної давнини, у вересні він подолав Північний канал від Північної Ірландії до Портпатріка за девʼять годин.