Чилійка вперше в історії пропливла 2,5 кілометри в Антарктичному океані

Чилійка Барбара Ернандес стала першою людиною, яка пропливла 2,5 кілометри в Антарктичному океані. Під час її запливу температура води становила лише 2°С.

Про це пише Phys.org.

Жінка пропливла цю дистанцію за 45 хвилин і 30 секунд. На ній був звичайний купальник без додаткової підкладки, окуляри для плавання, шапочка та беруші. Вона стартувала з корабля ВМС Чилі поблизу острова Грінвіч в Антарктиді.

За словами Барбари, після половини шляху вона відчула, як щось холодне проходить через серце — це ознака гіпотермії, яка може призвести до серцевого нападу та смерті. Однак плавчиня завершила розпочате. Її витягнули з крижаної води та доставили до бортової клініки корабля ВМС «Джанекео». Коли Барбара прибула до лікарні, температура її тіла становила лише 27 °С.