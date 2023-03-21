НАТО: У 2022 році члени Альянсу надали Україні допомоги на $120 мільярдів

Після російського вторгнення союзники по НАТО у 2022 році надали Україні військової, гуманітарної та фінансової допомоги майже на $120 мільярдів.

Про це йдеться в щорічному звіті генсека НАТО Єнса Столтенберга, який оприлюднили 21 березня.

Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, але країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги.

НАТО заявляє, що росія є найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Проте НАТО, як і раніше, бажає зберігати відкриті канали звʼязку з Москвою для управління та помʼякшення ризиків, запобігання ескалації та підвищення прозорості.

Оскільки у 2022 році війна повернулася на європейський континент, члени НАТО домовилися в подальшому збільшити інвестиції в оборону — для захисту на суші, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та космосі.