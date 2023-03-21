Лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм продали 642 671 квитків, а касові збори становили 81 848 415 гривень. Покази тривають.

Про це Держкіно повідомило 21 березня.

Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим українським фільмом за час незалежності.

Мультфільм створили за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки — ось трейлер. Це найдорожчий український мультфільм. Його бюджет становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.

Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт «ДахаБраха».