У Польщі запрацював постійний гарнізон Збройних сил США

У польському місті Познань створили перший постійний гарнізон Збройних сил США.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі.

Від осені 2020 року у військовому таборі в Познані розташоване передове командування пʼятого армійського корпусу армії США. У липні 2022 року табір отримав назву Camp Kosciuszko — на честь Тадеуша Костюшка, який брав участь у війні за незалежність США і у визвольному русі Польщі.

«Відсьогодні свою діяльність розпочинає американський гарнізон. Це добра новина для безпеки Польщі та східного флангу НАТО. Наша співпраця із США — зразкова. Нашою метою є розвиток взаємосумісності з американськими військами», — заявив віцепремʼєр-міністр — міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.