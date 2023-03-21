Новим міністром освіти і науки України став Оксен Лісовий

Верховна Рада на засіданні 21 березня підтримала кандидатуру директора Малої академії наук Оксена Лісового на посаду міністра освіти.

За відповідне рішення проголосували 313 нардепів, повідомив депутат Олексій Гончаренко.

Оксен Лісовий з 2010 року обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН). Уже близько року бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обовʼязки директора МАН. З початком повномасштабного російського вторгнення він долучився до війська як доброволець у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.