Парламент припинив повноваження народного депутата Михайла Забродського. Він повертається в ЗСУ

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від «Євросолідарності» Михайла Забродського. Він повертається до ЗСУ.
Результати голосування парламенту оприлюднив депутат Олексій Гончаренко. За відповідне рішення проголосували 307 нардепів.
«Генерал-лейтенант повертається на військову службу — його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», — написав Гончаренко.
- Навесні 2014 року Михайло Забродський пішов воювати в АТО. Під його командуванням 95 аеромобільна бригада виконувала задачу з блокування міст Словʼянськ і Краматорськ та утримувала важливий опорний пункт — гору Карачун. У 2015 році командував українськими силами під час боїв за Марʼїнку, став командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Із 2017 року керував Антитерористичною операцією у Донецькій та Луганській областях. Герой України.
- У 2019 році Забродського обрали народним депутатом ІХ скликання від партії «Європейська солідарність». У списку він був під номером 4 як безпартійний. Також він був першим заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.