ГУР Міноборони: На окупованій Херсонщині ліквідували організатора катівень

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що днями на окупованій Херсонщині ліквідували зрадника Сергія Москаленка. Він був організатором катівень.

Про це пише пресслужба ГУР.

Москаленко жив у Новій Каховці та був власником місцевої охоронної фірми.

«Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури», — зазначили там.

У Слідчому комітеті росії розповіли, що 17 березня невідомий заклав вибухівку під ліве крило машини. Москаленко помер на місці, його дружина та донька поранені.