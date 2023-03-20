ГУР Міноборони: На окупованій Херсонщині ліквідували організатора катівень

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що днями на окупованій Херсонщині ліквідували зрадника Сергія Москаленка. Він був організатором катівень.
Про це пише пресслужба ГУР.
Москаленко жив у Новій Каховці та був власником місцевої охоронної фірми.
«Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури», — зазначили там.
У Слідчому комітеті росії розповіли, що 17 березня невідомий заклав вибухівку під ліве крило машини. Москаленко помер на місці, його дружина та донька поранені.