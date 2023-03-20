СБУ арештувала майно головного охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень

Служба безпеки України арештувала все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича на суму близько 50 мільйонів гривень.

Зокрема, це:

елітний готельний комплекс у Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. кв. м;

квартира в центральному районі Києва загальною площею понад 200 кв. м;

два паркомісця в Києві;

пʼять земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Наразі їхнього власника перевіряють на причетність до фінансування російських окупантів. Під час обшуків у київській квартирі фігуранта знайшли:

13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;

понад 5 600 набоїв;

мобільні телефони, компʼютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

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Триває слідство в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).