СБУ арештувала майно головного охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень

Служба безпеки України арештувала все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича на суму близько 50 мільйонів гривень.
Зокрема, це:
- елітний готельний комплекс у Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. кв. м;
- квартира в центральному районі Києва загальною площею понад 200 кв. м;
- два паркомісця в Києві;
- пʼять земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.
Наразі їхнього власника перевіряють на причетність до фінансування російських окупантів. Під час обшуків у київській квартирі фігуранта знайшли:
- 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;
- понад 5 600 набоїв;
- мобільні телефони, компʼютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Триває слідство в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
- 10 березня 2023 року суд в Україні дав дозвіл на заочний судовий процес над президентом-втікачем Віктором Януковичем за підбурювання своїх охоронців до дезертирства. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону.