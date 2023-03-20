Новини

СБУ арештувала майно головного охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Служба безпеки України арештувала все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича на суму близько 50 мільйонів гривень.

Зокрема, це:

  • елітний готельний комплекс у Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. кв. м;
  • квартира в центральному районі Києва загальною площею понад 200 кв. м;
  • два паркомісця в Києві;
  • пʼять земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Наразі їхнього власника перевіряють на причетність до фінансування російських окупантів. Під час обшуків у київській квартирі фігуранта знайшли:

  • 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;
  • понад 5 600 набоїв;
  • мобільні телефони, компʼютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
1 10

Фото: СБУ

СБУ

Триває слідство в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

  • 10 березня 2023 року суд в Україні дав дозвіл на заочний судовий процес над президентом-втікачем Віктором Януковичем за підбурювання своїх охоронців до дезертирства. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону.