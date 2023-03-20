World Happiness Report: Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна — на 92 місці

Згідно з рейтингом World Happiness Report, Фінляндія шостий рік поспіль стала найщасливішою країною у світі.

Про це пише CNN.

Звіт спирається на дані глобального опитування людей у понад 150 країнах. Країни розподіляють за рівнем щастя на підставі середньої оцінки життя за три попередніх роки, у даному випадку — з 2020 по 2022 рік.

Під час опитування враховували такі показники: очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, піклування про інших та свобода приймати ключові життєві рішення. Перша двадцятка виглядає так:

1. Фінляндія

2. Данія

3. Ісландія

4. Ізраїль

5. Нідерланди

6. Швеція

7. Норвегія

8. Швейцарія

9. Люксембург

10. Нова Зеландія

11. Австрія

12. Австралія

13. Канада

14. Ірландія

15. США

16. Німеччина

17. Бельгія

18. Чехія

19. Великобританія

20. Литва

У трійці найщасливіших опинилися Фінляндія, Данія та Ісландія. Ізраїль за рік піднявся вгору на пʼять пунктів — з 9 на 4 місце. Замикає двадцятку новачок — Литва. За останні шість років литовці піднялися з 52 місця до 20. Мешканці інших країн Балтії, зокрема, Естонії (№ 31) і Латвії (№ 41), також з роками стають щасливішими.

У самому кінці списку перебуває Афганістан — він на 137 позиції. На сходинку вище піднявся Ліван — 136 місце.

У цьогорічному рейтингу Україна посідає 92 місце, а росія — 70. У звіті зазначають, що добробут в Україні, безперечно, постраждав, але оцінки життя у вересні 2022 року були вищими, ніж після анексії Криму в 2014 році. Вони підкріплені сильнішим почуттям спільної мети, доброзичливістю і довірою до керівництва країни.

Дослідники визначили, що загальна доброзичливість у світі зросла приблизно на 25%, порівняно з докоронавірусним періодом. Загальний рівень щастя також не постраждав за період пандемії — глобальні середні показники загалом відповідають трьом рокам, що передували коронавірусу.