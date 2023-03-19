У Києві 20 березня прощатимуться з біологом і військовим Біжаном Шароповим. Він загинув у бою під Ізюмом минулого квітня

У Києві, на Майдані Незалежності 20 березня прощатимуться з військовим і біологом Біжаном Шароповим. Він загинув у бою під Ізюмом у квітні 2022 року. Бійця поховають на Алеї слави Лукʼянівського цвинтаря.

Біжан Шаропов народився 7 жовтня 1989 року в Таджикістані, у 1995 році його родина переїхала до Києва. Він навчався на кафедрі біології природничого факультету НАУКМА, а потім в аспірантурі в Інституті фізіології НАН України. У 2013—2014 був активним учасником Революції гідності, у 2014—2015 воював у складі батальйону «Айдар» у Луганській області.

Шаропов був ученим-біофізиком, співзасновником компанії «Українські генетичні технології». Навесні 2020 року вона оголосила про створення тесту на основі ПЛР для виявлення збудника коронавірусу.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Шаропов повернувся на фронт. Його вважали зниклим безвісті на Харківщині, але на початку лютого 2023 року загибель науковця підтвердили в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, де він працював.

Прощання з Біжаном Шароповим розпочнеться о 12:00 на Майдані Незалежності в Києві. О 13:30 його поховають на Алеї слави Лукʼянівського цвинтаря.