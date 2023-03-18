«Зернову угоду» продовжили ще на чотири місяці

Угоду про безпечне вивезення української агропродукції з трьох портів на Чорному морі продовжили ще на 120 днів. Хоча росія наполягала на тому, що дала згоду продовжити її лише на 60 днів.

Про це повідомили президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ердоган підтвердив, що «зернову угоду» продовжили, і зазначив, що вона лишатиметься чинною після 19 березня. Але він не назвав термін, на який продовжили угоду.

Натомість Кубраков наголосив, що угоду продовжили на 120 днів, а не на 60, як казала росія.