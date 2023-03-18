У Чехії посадовцям заборонили користуватися TikTok

У Чехії державні органи та підприємства, а також деякі приватні компанії заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих компʼютерах і телефонах з міркувань безпеки. Це стосується й особистих пристроїв, якщо вони використовуються для роботи.

Про це повідомляє Radio Pague International.

Заборону запровадили після попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки, яке заявило, що TikTok становить загрозу безпеці. Аналогічне рішення ухвалили, наприклад, напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук Чехії, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB, а також інші установи.

У Міністерстві оборони Чехії, окрім TikTok, заборонили також китайський додаток WeChat.